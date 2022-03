Handball FOTO: Frank Molter Handball-Bundesliga Hamburgs Handballer wollen Etat erhöhen Von dpa | 23.03.2022, 13:18 Uhr | Update vor 32 Min.

Handball-Bundesligist HSV Hamburg will im Falle des Klassenerhalts seinen Etat kräftig erhöhen. „Das Wachstum sieht vor, dass wir eine halbe bis eine Million Euro drauflegen wollen, um intern und extern zu zeigen, dass wir weiterwachsen und uns in der Liga etablieren wollen“, sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke in einem Podcast des „Hamburger Abendblatt“. Der aktuelle Etat liegt bei etwa vier Millionen Euro.