Bundesliga Hamburgs Handballer verpflichten Kroaten Tomislav Severec Von dpa | 24.02.2023, 16:01 Uhr

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat die nächste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekannt gegeben. Wie der Club am Freitag mitteilte, wird der Kroate Tomislav Severec zum Team von Trainer Torsten Jansen kommen. Aktuell spielt der 25 Jahre alte Rechtshänder, der bereits viermal für die A-Nationalmannschaft Kroatiens aktiv war, noch in der Heimat für RK Nexe Nasice. Bei der WM im Januar gehörte der Rückraumspieler zum erweiterten Aufgebot. In Hamburg hat Severec einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.