Leif Tissier Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Heimspiel Hamburgs Handballer spielen 27:27 gegen den TVB Stuttgart Von dpa | 02.04.2023, 17:58 Uhr

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat erstmals in diesem Jahr einen Punkt in einem Heimspiel abgegeben. Die Hanseaten trennten sich am Sonntag 27:27 (12:11) vom TVB Stuttgart. Beste Werfer waren die Hamburger Casper Mortensen und Dani Baijens mit je sechs Toren sowie der Stuttgarter Egon Hanusz mit ebenfalls sechs Treffern.