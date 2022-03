Hamburgs Trainer Torsten Jansen steht am Spielfeldrand FOTO: Swen Pförtner Handball Hamburgs Handballer mit strategischem Busfahrt-Fehler Von dpa | 04.03.2022, 10:08 Uhr | Update vor 1 Std.

Erst der Stau, dann die fünfte Niederlage in Serie: Für die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg hat sich die Fahrt zur MT Melsungen am Donnerstag nicht gelohnt. Nach dem 22:26 in Nordhessen haderte Trainer Torsten Jansen vor allem mit der Defensive: „Wenn man sich immer wieder hinten reindrängen lässt, wird es gegen Mannschaften wie Melsungen schwer“, sagte der 45-Jährige. In der Tabelle rutschte der Aufsteiger auf Platz zwölf ab.