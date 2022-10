Borussia Dortmund Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild up-down up-down Amtsantritt Groener neuer Coach bei Dortmunds Bundesliga-Handballerinnen Von dpa | 07.10.2022, 15:48 Uhr

Der Niederländer Henk Groener wird am 1. November neuer Cheftrainer der Handball-Frauen von Borussia Dortmund. Das gab der BVB am Freitag bekannt. Der 62 Jahre alte frühere Bundestrainer tritt beim Bundesliga-Zweiten die Nachfolge des ehemaligen Coaches André Fuhr an, von dem sich der BVB am 19. September getrennt hatte.