Alfred Gislason Foto: Sascha Klahn/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga Gislason über Spitzenspiel: Punkte zählen „quasi doppelt“ Von dpa | 17.11.2022, 15:38 Uhr

Bundestrainer Alfred Gislason misst dem Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga am Samstag (18.00 Uhr/Sky, ARD) zwischen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel besondere Bedeutung bei. „Auch wenn wir immer noch im ersten Saisondrittel sind, zählt am Ende natürlich auch der direkte Vergleich. Und daher zählen die Punkte am Samstag quasi doppelt, und die Partie ist für beide Seiten eminent wichtig“, sagte er am Donnerstag in einem Interview der Handball-Bundesliga-Vereinigung (HBL).