European League Flensburgs Handballer vor Viertelfinal-Hinspiel gewarnt Von dpa | 10.04.2023, 14:37 Uhr

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt geht mit einer gehörigen Portion Respekt in das Viertelfinal-Hinspiel der European League beim spanischen Club Fraikin Granollers. „Die können gerade zu Hause jede Mannschaft richtig ärgern“, sagte SG-Trainer Maik Machulla vor der Partie am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN). Das Rückspiel findet dann am 18. April in Flensburg statt. Großes Ziel der SG ist die Teilnahme am Finalturnier, das am 27. und 28. Mai in der heimischen Arena ausgespielt wird.