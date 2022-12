Maik Machulla Foto: Michael Schwartz/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga Flensburgs Handballer vor hoher Auswärtshürde in Leipzig Von dpa | 02.12.2022, 13:42 Uhr

Handball-Trainer Maik Machulla setzt auf die Eigenverantwortung seiner Spieler bei der SG Flensburg-Handewitt. Drei Tage nach dem bitteren 26:30 gegen Ystads IF in der European League und zwei Tage vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel (Sonntag, 16.05 Uhr/Sky) beim SC DHfK Leipzig sagte der 45-Jährige am Freitag: „Wir brauchen mentale und körperliche Frische und die Bereitschaft, Dinge zu ändern, die uns fehlen, um erfolgreich zu sein.“