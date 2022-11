Handball Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild up-down up-down European League Flensburgs Handballer treffen in Ystad auf alte Bekannte Von dpa | 28.11.2022, 13:41 Uhr

Keine 24 Stunden nach dem Bundesliga-Heimsieg über den TVB Stuttgart (29:25) haben sich die Handballer der SG Flensburg-Handewitt schon wieder auf den Weg zur nächsten Auswärtsaufgabe gemacht. Beim schwedischen Club Ystads IF steht am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) das vierte Vorrundenspiel in der European League auf dem Programm.