Von dpa | 18.02.2022, 14:23 Uhr

Geduld und Konsequenz sollen für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt die Schlüssel zum zweiten Sieg des Jahres sein. Auf jeden Fall wollen sich die Norddeutschen im Bundesliga-Duell am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) beim HC Erlangen anders präsentieren als bei der bitteren 25:33-Heimspielpleite am Donnerstag in der Champions League gegen den polnischen Meister aus Kielce. „Das war grundsätzlich zu wenig“, sagte SG-Rechtsaußen Lasse Svan am Freitag in einer Medienrunde.