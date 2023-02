Maik Machulla Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Flensburgs Handballer ohne Probleme gegen den Bergischen HC Von dpa | 19.02.2023, 18:32 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat den 14. Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Gegen den Bergischen HC gab es für die Norddeutschen am Sonntag einen ungefährdeten 30:17 (18:6)-Heimerfolg. Vor den 5833 Zuschauern in der Flensburger Arena war Aaron Mensing mit neun Treffern der beste Werfer im Team von Trainer Maik Machulla. Für die überforderten Gäste war Lukas Stutzke fünfmal erfolgreich.