Handball-Bundesliga Flensburgs Handballer mit Personalsorgen nach Melsungen Von dpa | 25.03.2022, 19:32 Uhr

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt gehen mit Personalsorgen in die Auswärtspartie am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) bei der MT Melsungen. Wie der Club am Freitag mitteilte, werden Magnus Röd und Franz Semper nicht zur Verfügung stehen. Bei dem Norweger Röd besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion, bei Semper wurde bei einer MRT-Untersuchung ein freies Gewebeteil im Knie entdeckt.