Maik Machulla Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild European League Flensburgs Handballer im Achtelfinale gegen Benfica Lissabon Von dpa | 22.02.2023, 13:12 Uhr

Nach dem Erreichen des Gruppensiegs in der Vorrunde der European League kennen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt auch ihren Gegner im Achtelfinale. Am 21. und 28. März geht es nach dem vorab festgelegten Spielplan gegen Titelverteidiger Benfica Lissabon. Das Hinspiel werden die Norddeutschen in Portugal austragen. Im Falle der Qualifikation für das Viertelfinale würde es nach den aktuellen Tabellenständen entweder gegen BM Granollers aus Spanien oder Skanderborg-Aarhus aus Dänemark gehen. Das Finalturnier wird am 27. und 28. Mai in Flensburg ausgetragen.