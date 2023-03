Maik Machulla Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga Flensburgs Handballer gewinnen Heimspiel gegen Hamburg 34:32 Von dpa | 05.03.2023, 17:45 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat das Nordduell in der Handball-Bundesliga gegen den HSV Hamburg gewonnen. Am Sonntag feierte die SG einen 34:32 (18:19)-Heimsieg, zu dem Aaron Mensing als bester Werfer zwölf Treffer beisteuerte. Für die Hanseaten war Casper Mortensen in der mit 6300 Zuschauern ausverkauften Flens-Arena siebenmal erfolgreich.