Handball FOTO: Robert Michael Handball Flensburgs Handballer: Gegen Szeged ein Polster herauswerfen Von dpa | 29.03.2022, 15:42 Uhr | Update vor 54 Min.

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt gehen optimistisch in das Playoff-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) gegen den ungarischen Meister Pick Szeged. „Unsere Chancen sind gut, aber wir treffen auf eine Top-Mannschaft“, sagte SG-Trainer Maik Machulla am Dienstag. Es komme darauf an, sich ein Polster für das Rückspiel in der kommenden Woche zu verschaffen, betonte der 45-Jährige: „Erst einmal wollen wir das Spiel gewinnen, und dann mit so vielen Toren wie möglich.“