European League Flensburgs Handballer feiern deutlichen Sieg in Lissabon Von dpa | 21.03.2023, 22:52 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt ist mit einem klaren Sieg in die K.o.-Phase der Handball-European-League gestartet. Im Achtelfinal-Hinspiel setzten sich die Norddeutschen am Dienstag mit 39:26 (21:10) bei Titelverteidiger Benfica Lissabon in Portugal durch. Beste Werfer waren der neunfache SG-Torschütze Emil Jakobsen und Leandro Borges, der fünf Treffer für die Gastgeber erzielte. Das Rückspiel findet am 28. März in Flensburg statt.