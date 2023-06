Flensburgs Golla Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Bundesliga Flensburgs Handballer feiern 33:28-Auswärtssieg in Erlangen Von dpa | 08.06.2023, 21:16 Uhr

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben Wiedergutmachung für die erste Heimniederlage der laufenden Saison betrieben. Vier Tage nach der 30:35-Pleite gegen die TSV Hannover-Burgdorf gewann die Mannschaft von Interimstrainer Mark Bult am Donnerstag mit 33:28 (16:12) beim HC Erlangen. Am letzten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Rhein-Neckar Löwen würde eine Niederlage mit weniger als zehn Treffern reichen, um Platz vier im Abschlussklassement gegenüber den Mannheimern zu behaupten.