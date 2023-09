Handball-Bundesliga Flensburgs Handballer empfangen Kiel zum 109. „Nord-Clasico“ Von dpa | 06.09.2023, 17:41 Uhr | Update vor 1 Std. Kiel-Coach Jicha Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down

Die gastgebenden Flensburger stehen nach der Niederlage in Magdeburg schon unter Druck. Kiel ist dagegen mit drei klaren Siegen in die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet.