Maik Machulla FOTO: Axel Heimken Handball Flensburgs Handballer bei Pariser Starensemble gefordert Von dpa | 23.02.2022, 12:56 Uhr | Update vor 3 Std.

Trainer Maik Machulla und die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen vor einer großen Herausforderung in der Champions League. Am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) müssen die Norddeutschen beim französischen Meister Paris Saint-Germain antreten. „Wir wissen, dass es ein extrem schweres Auswärtsspiel gegen eine Top-Mannschaft ist“, sagte Machulla am Mittwoch vor dem Abflug in Frankreichs Hauptstadt. Dennoch wollen die Flensburger „versuchen, in Paris etwas Zählbares mitzunehmen“, kündigte er an.