Handball Flensburger vor letztem internationalen Einsatz des Jahres Von dpa | 12.12.2022, 13:58 Uhr

Fünf Tage vor dem 107. Schleswig-Holstein-Derby gegen den THW Kiel am nächsten Sonntag bestreiten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt ihr letztes internationales Spiel des Jahres. Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) empfängt die Mannschaft von Trainer Maik Machulla den ungarischen Vertreter FTC Budapest zum Vorrundenspiel in der European League in der heimischen Arena.