Handball Flensburger streben gegen Ystad Gruppensieg an Von dpa | 20.02.2023, 13:53 Uhr

Das Ziel ist klar für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt. Gegen den schwedischen Vertreter Ystads IF soll am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) der Sieg in der Vorrundengruppe B der European League eingefahren werden. Dazu reicht der Mannschaft von Trainer Maik Machulla in der heimischen Arena schon ein Unentschieden. Mit dem ersten Platz würde man auch einem möglichen Viertelfinal-Duell mit den Füchsen Berlin aus dem Weg gehen. Dieses Szenario droht dem Gruppenzweiten.