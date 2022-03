Handball FOTO: Frank Molter Handball Flensburger Handballer vor Endspiel gegen den FC Porto Von dpa | 01.03.2022, 16:48 Uhr | Update vor 54 Min.

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen vor einem Endspiel in der Vorrunde der Champions League. Nur bei einem Heimsieg am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) hat die Mannschaft von Maik Machulla noch berechtigte Hoffnungen, die Playoff-Runde in der Königsklasse zu erreichen. „Wir hätten es uns gerne erspart, dass es auf ein Spiel ankommt“, sagte der Flensburger Trainer am Dienstag. Trotzdem soll der Sprung in die K.o.-Phase gelingen. Machulla: „Wenn wir die Gruppe überstehen, ist noch viel möglich.“