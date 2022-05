ARCHIV - Spielbälle liegen im Netz eines Handball-Tors. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild FOTO: Uwe Anspach Handball-Bundesliga Flensburg weiter stark: Souveränes 31:26 in Hannover Von dpa | 08.05.2022, 17:54 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre starke Form vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Handball-Champions League gegen den FC Barcelona bestätigt. Die Norddeutschen kamen am Sonntag in der Bundesliga bei der TSV Burgdorf-Hannover zu einem überzeugenden 31:26 (16:11) und feierten eine gelungene Generalprobe für das Gipfeltreffen gegen die Katalanen am Mittwoch in eigener Halle.