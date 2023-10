European League Flensburg startet mit Kantersieg gegen Schaffhausen Von dpa | 17.10.2023, 22:30 Uhr | Update vor 29 Min. Nicolej Krickau Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt ist mit einem klaren Sieg in die Gruppenphase der European League gestartet. Am Dienstagabend feierte die Mannschaft von Coach Nicolej Krickau in der Campushalle in ihrem Auftaktmatch gegen Kadetten Schaffhausen einen ungefährdeten 46:32 (25:11)-Erfolg. Bester Werfer war Lasse Kjaer Möller (11 Tore).