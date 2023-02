Holger Glandorf Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Auslosung Flensburg im Pokal-Halbfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen Von dpa | 08.02.2023, 15:30 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt trifft im Halbfinale des deutschen Handball-Pokals auf die Rhein-Neckar Löwen. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Köln. Die Domstadt ist am 15. und 16. April erstmals Austragungsort des Finalturniers. Im zweiten Semifinale trifft der deutsche Meister SC Magdeburg, der nach Verlängerung den Titelverteidiger und Rekordsieger THW Kiel aus dem Wettbewerb geworfen hatte, auf den TBV Lemgo Lippe.