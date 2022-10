SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Handball-Bundesliga Flensburg gewinnt Handball-Spitzenspiel gegen Magdeburg Von dpa | 01.10.2022, 20:33 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt ist in der Handball-Bundesliga wieder auf Erfolgskurs. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla gewann am Samstag das Spitzenspiel gegen den deutschen Meister SC Magdeburg mit 35:34 (17:13). Beste Werfer vor den 6300 Zuschauern in der ausverkauften Flens-Arena waren Emil Jakobsen mit zwölf Toren für Flensburg sowie die Magdeburger Omar Ingi Magnusson und Michael Damgaard mit jeweils sieben Treffern.