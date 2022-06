ARCHIV - Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael Handball Flensburg auch im Saison-Endspurt mit Personalsorgen Von dpa | 03.06.2022, 16:18 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt werden auch im Bundesliga-Endspurt von Verletzungssorgen geplagt. Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) beim TBV Lemgo Lippe sind im Team von SG-Coach Maik Machulla mehrere Spieler angeschlagen. Torhüter Benjamin Buric laboriert ebenso an einer Oberschenkelverletzung wie Spielmacher Jim Gottfridsson. Linksaußen Hampus Wanne hat wegen eines grippalen Infekts in dieser Woche bislang nicht trainiert.