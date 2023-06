Hendrik Pekeler Foto: Matthieu Mirville/DPPI/dpa up-down up-down THW Kiel Fersen-OP: Kieler Handballer Pekeler verpasst Saisonstart Von dpa | 14.06.2023, 12:33 Uhr

Kreisläufer Hendrik Pekeler vom Rekordmeister THW Kiel wird den Auftakt der Saison 2023/24 in der Handball-Bundesliga verpassen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wurde der 31-Jährige bereits am Dienstag an der linken Ferse operiert. Dabei wurde ein Knochensporn entfernt, der die Achillessehne reizte. Nach Clubangaben soll Pekeler im Oktober wieder einsatzbereit sein.