Handball Europameisterschaft, wir kommen! Von dpa | 22.04.2022, 19:14 Uhr

Wer sind die besten Handballerinnen in Europa? Das möchten die Sportlerinnen aus verschiedenen Ländern im November bei der Europameisterschaft herausfinden. Zunächst müssen die Mannschaften aber in Qualifikationsspielen unter Beweis stellen, dass sie gut genug sind, um an der EM teilzunehmen. Und das hat das deutsche Team am Donnerstagabend gezeigt! Mit einem Punktestand von 40:11 holten sie den Sieg gegen die Mannschaft aus Griechenland.