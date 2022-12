Buxtehuder SV: Trainer Dirk Leun Foto: Marco Wolf/dpa/Archivbild up-down up-down European League Europacup: BSV trotz klaren Rückstands zuversichtlich Von dpa | 08.12.2022, 16:53 Uhr

Vor eigenem Publikum will Handball-Bundesligist Buxtehuder SV am Samstag (19.30 Uhr) für ein kleines Wunder in der European League sorgen. Nach der 21:28-Niederlage vor einer Woche im Hinspiel beim norwegischen Vertreter Fana braucht die Mannschaft von Trainer Dirk Leun im zweiten Aufeinandertreffen einen Sieg mit acht Toren Unterschied, um die Qualifikationsrunde zu überstehen. „Wir haben jetzt erst Halbzeit. Ich bin froh, dass wir jetzt eine Woche Zeit hatten, um uns auf diese Partie vorzubereiten. Wir haben es schon öfter geschafft, solche Spiele zu drehen“, sagte der Coach kämpferisch.