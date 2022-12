Silvio Heinevetter und Johannes Bitter Foto: Jens Wolf/dpa up-down up-down Handball-Bundesliga „Ein Pflock“ des TVB: Heinevetter trifft auf Bitter Von dpa | 14.12.2022, 13:51 Uhr

Als namhaftester Neuzugang der Saison kam Heinevetter zum TVB Stuttgart. Am Donnerstag steht das aus seiner Sicht richtungsweisende Spiel gegen Hamburg an. Ein Rückkehrer will den TVB-Sieg verhindern.