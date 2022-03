Handball FOTO: Andreas Gora Handball Drei Spiele der Handball-Luchse neu angesetzt Von dpa | 17.03.2022, 15:48 Uhr | Update vor 40 Min.

Frauen-Bundesligist Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten hat drei neue Heimspiel-Termine bekommen. Das Team von Trainer Dubravko Prelcec, das derzeit wegen 15 Corona-Infektionen rund um die Mannschaft nicht einsatzfähig ist, spielt nun am 6. April gegen die HSG Bad Wildungen, am 27. April gegen den SV Union Halle-Neustadt und am 4. Mai gegen die HSG Blomberg-Lippe. Alle Partien beginnen um 19.30 Uhr.