ARCHIV - Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael Handball-Champions-League DHB-Torwart Wolff hofft auf Finale gegen THW Kiel Von dpa | 17.06.2022, 14:09 Uhr

Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff hofft bei seinem ersten Final4 in der Champions League auf ein Finale mit Vive Kielce gegen seinen Ex-Club Kiel. „Es wäre ein Traum, das Endspiel gegen den THW bestreiten zu können“, sagte der 31-Jährige am Freitag. Mit dem polnischen Meister trifft Wolff im ersten Halbfinale am Samstag (15.15. Uhr/DAZN) in Köln auf den ungarischen Topclub Telekom Veszprem.