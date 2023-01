Alfred Gislason Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Handball DHB plant Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Gislason Von dpa | 27.01.2023, 16:22 Uhr

Der Deutsche Handballbund will den Vertrag mit Bundestrainer Alfred Gislason so schnell wie möglich verlängern. Man werde sich auf der nächsten Präsidiumssitzung im Februar mit diesem Thema befassen, kündigte DHB-Präsident Andreas Michelmann an.