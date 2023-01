Andreas Wolff Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Handball-WM DHB plant keine Nachnominierung für angeschlagenen Wolff Von dpa | 14.01.2023, 12:18 Uhr

Die deutschen Handballer gehen weiter von einem Einsatz des angeschlagenen Torhüters Andreas Wolff im zweiten WM-Vorrundenspiel aus. Einen weiteren Torwart will die DHB-Auswahl für das Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) gegen Serbien derzeit nicht in den Kader berufen.