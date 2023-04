Füchse Berlin Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Handball Deutsches Finale in European League möglich Von dpa | 20.04.2023, 12:19 Uhr

Beim Final Four in der Handball-European-League bekommen es die Füchse Berlin im Halbfinale mit dem französischen Spitzenclub Montpellier HB zu tun. Das ergab die Auslosung in Wien.