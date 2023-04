Casper Mortensen Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga Casper Mortensen verlängert bis 2026 bei Hamburg Von dpa | 02.04.2023, 15:51 Uhr

Linksaußen Casper Mortensen bleibt dem Handball-Bundesligisten HSV Hamburg erhalten. Wie der Club am Sonntag vor dem Spiel gegen den TVB Stuttgart mitteilte, hat der 33-jährige Däne seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Hanseaten bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der Führende der Bundesliga-Torschützenliste, der schon in der Spielzeit 2015/16 für die Hamburger spielte, war 2021 von Champions-League-Rekordsieger FC Barcelona an die Elbe gekommen.