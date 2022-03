Handball FOTO: Frank Molter Handball-Bundesliga Buxtehudes Handballerinnen: Sieg in Bensheim ohne Trainer Von dpa | 20.03.2022, 10:23 Uhr | Update vor 15 Min.

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV sind auch ohne ihren Trainer in der Bundesliga auf Erfolgskurs geblieben. Dirk Leun war am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Stattdessen führte Co-Trainer Adrian Fuladdjusch die Mannschaft am Samstag zum 34:26 (18:11)-Sieg bei der HSG Bensheim/Auerbach, mit dem sich der BSV vorläufig auf den dritten Tabellenplatz vorschob. Herausragende Akteurin war Annika Lott, die 13 Tore erzielte.