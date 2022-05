ARCHIV - Ein Handball liegt auf einem Tor. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild FOTO: Frank Molter Handball Bundesliga Frauen Buxtehuder SV nach Sieg vor Europapokal-Qualifikation Von dpa | 22.05.2022, 09:53 Uhr

Im Rennen um die Europapokal-Teilnahme haben sich die Handball-Frauen des Buxtehuder SV eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet. Nach dem 32:30 (21:14)-Erfolg bei der Sport-Union Neckarsulm am Samstag gehen sie mit zwei Punkten Vorsprung und einer um 41 Treffer bessere Tordifferenz in das entscheidende Spiel gegen den direkten Konkurrenten Thüringer HC am Dienstag (19.30 Uhr). Sollte der BSV seinen dritten Platz in der Bundesliga-Tabelle erfolgreich verteidigen, würde er nach drei Jahren erstmals wieder im Europapokal spielen.