08.07.2022, 13:16 Uhr

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV sieht sich nach dem überraschenden dritten Platz in der Vorsaison in der neuen Spielzeit unter Erwartungsdruck. „Der dritte Platz der letzten Saison birgt ein Risiko, da er so unerwartet war“, sagte Trainer Dirk Leun am Freitag. „Wir wollen uns nun aber erst einmal voll und ganz auf uns selbst fokussieren, die neuen Spielerinnen integrieren und uns einspielen.“