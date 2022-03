Regenbogenfahnen mit HSV-Logo am Volksparkstadion FOTO: Bodo Marks Engagement Busse: HSV unterstützt Ukrainer auf dem Weg nach Hamburg Von dpa | 09.03.2022, 16:56 Uhr | Update vor 2 Std.

Handball-Bundesligist HSV Hamburg unterstützt Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf ihrem Weg nach Hamburg. Wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten, wird sich HSVH-Busfahrer Mirko Großer am Freitag mit dem Mannschaftsbus auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze machen, um dort Frauen und Kinder abzuholen. Der Bus wird unter anderem durch Spenden des HSVH, der Mannschaft und von zwei Fanclubs finanziert, hieß es dazu weiter.