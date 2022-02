Handball FOTO: Frank Molter Handball BSV verliert trotz klarer Führung gegen HSG Blomberg-Lippe Von dpa | 20.02.2022, 16:51 Uhr | Update vor 4 Std.

Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV haben in der Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Dirk Leun unterlag am Sonntag in heimischer Halle der HSG Blomberg-Lippe mit 30:33 (19:13) und verspielte dabei im zweiten Durchgang eine 22:14-Führung. Beste BSV-Werferin war Charlotte Kähr mit neun Treffern.