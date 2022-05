ARCHIV - Ein Handball liegt auf einem Tor. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild FOTO: Frank Molter Handball-Bundesliga BSV-Coach Leun nach Derby-Sieg: „Souverän gelöst“ Von dpa | 01.05.2022, 19:18 Uhr

Trainer Dirk Leun hat sich nach dem ungefährdeten 35:20 (16:9)-Erfolg des Buxtehuder SV im Bundesliga-Derby gegen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten sehr zufrieden gezeigt. „Wir haben das souverän gelöst“, sagte er zur Leistung seiner Spielerinnen am Samstag. Vor allem aus dem Rückraum habe seine Mannschaft viele Tore erzielt, sagte der Coach und verwies zudem auf die nur 20 Gegentore: „Das zeigt, dass wir in der Defensive nicht so schlecht waren.“