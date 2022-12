Dirk Leun Foto: Marco Wolf/dpa/Archivbild up-down up-down Handball BSV-Coach Leun lobt Team trotz Europapokal-Aus Von dpa | 11.12.2022, 10:31 Uhr

Die Reise durch Europa ist für die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV schon nach zwei Partien beendet. Trotz des 25:23 (13:14)-Erfolges im Rückspiel am Samstag gegen Fana Handball aus Norwegen war in eigener Halle Endstation in der European League. Nachdem die Mannschaft von Trainer Dirk Leun das Hinspiel vor einer Woche mit 21:28 verloren hatte, hätte der BSV mit acht Toren Unterschied gewinnen müssen, um die Gruppenphase zu erreichen.