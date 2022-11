Handball Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundesliga Auswärtspleiten für die Handballer aus Flensburg und Hamburg Von dpa | 10.11.2022, 21:14 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt und der HSV Hamburg haben am Donnerstag ihre Auswärtsspiele in der Handball-Bundesliga verloren. Flensburg kassierte beim 29:31 (15:13) gegen den VfL Gummersbach die dritte Saisonniederlage, Hamburg unterlag nach zuvor drei Siegen in Serie mit 29:35 (13:15) beim HC Erlangen.