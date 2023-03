Handball Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorrundengruppen Auslosung der Handball-EM 2024 am 10. Mai in Düsseldorf Von dpa | 01.03.2023, 10:55 Uhr

Die Auslosung der Vorrundengruppen für die Handball-Europameisterschaft der Männer im kommenden Jahr findet am 10. Mai in Düsseldorf statt. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) als Ausrichter des Turniers am Mittwoch bekannt. Die Titelkämpfe finden vom 10. bis 28. Januar 2024 statt. Teilnehmen werden 24 Nationen.