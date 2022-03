Handball FOTO: Soeren Stache Deutsche Handballbund Altenholzer Handballer in Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Von dpa | 17.03.2022, 12:44 Uhr | Update vor 39 Min.

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die Gruppen für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga festgelegt. Als einziger Verein aus Schleswig-Holstein trifft Drittligist TSV Altenholz in der Gruppe 1 auf den 1. VfL Potsdam, den TuS Spenge, den Wilhelmshavener HV, den TuS Vinnhorst und auf Eintracht Hildesheim. Gespielt wird vom 25. März an in einer einfachen Runde. Die beiden besten Teams spielen mit den zwei erstplatzierten Mannschaften der Parallelstaffel überkreuz die beiden Aufsteiger aus.