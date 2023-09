Die Hamburger, die vor der Partie auf einen Abstiegsplatz abgerutscht waren, hatten eine starke Anfangsphase. In der vierten Minute hieß es 3:0 für die Gastgeber. Es dauerte aber nicht lange, da hatten sich die Sachsen auf das Angriffsspiel der Hanseaten eingestellt. HSVH-Trainer Torsten Jansen versuchte es mit verschiedenen Aufstellungen im Rückraum, doch die richtige Lösung war nicht dabei. So ging Leipzig ohne eine einzige Torhüterparade in der ersten Halbzeit mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.



Nach der Pause spielte Leipzig zunächst clever weiter. Dann steigerte sich Johannes Bitter im Tor der Hamburger. Als Dani Baijens zum 23:23 (41.) in das leere Leipziger Tor traf, kippte die Partie zugunsten der Gastgeber. Das 29:27 (49.) erzielte der Niederländer nach einem Durchbruch per Rückhandwurf. Kapitän Niklas Weller, der nach seiner Schulterverletzung wieder fit war, verlor in der Schlussminute den Ball. Andri Mar Runarsson markierte den glücklichen Leipziger Ausgleich. Dann sorgte der Schlusspunkt von Lassen für Jubel in der Halle.