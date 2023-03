Maik Machulla Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Handball 34:27-Sieg im 300. Machulla-Spiel als Coach Von dpa | 26.03.2023, 18:06 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihrem Trainer Maik Machulla einen Sieg in dessen Jubiläumsspiel beschert. In seinem 300. Spiel als Coach des Bundesligisten gab es für den 46-Jährigen am Sonntag einen 34:27 (17:13)-Heimsieg über den TBV Lemgo Lippe. Bester Flensburger Werfer war Aaron Mensing mit zehn Toren. Für Lemgo war Tim Suton siebenmal erfolgreich.