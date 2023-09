Die Hamburger hatten große personelle Probleme. In Andreas Magaard (Rippenbruch) und Kapitän Niklas Weller (Schulterprobleme) fehlten auf der Kreisläuferposition und im Innenblock zwei ganz wichtige Spieler. Das machte sich schnell bemerkbar. Schon in der 18. Minute lag der HSVH 4:11 zurück. „Ich möchte, dass wir in der Abwehr aktiver sind“, forderte Jansen in einer Auszeit. Doch der Vorsprung der Gastgeber, der wegen eines Ausfalls der Hallentechnik auf einer Klapptafel angezeigt wurde, wuchs weiter an. So stand am Ende die Niederlage mit elf Toren Differenz.



Nach den drei Auswärtsspielen zum Saisonauftakt gibt es am nächsten Samstag (19.00 Uhr/Dyn) das erste Heimspiel für den HSVH. Zu Gast in der Sporthalle Hamburg ist dann der SC DHfK Leipzig.